Mladostniki prišli na dvorišče in s kamenjem razbijali okna

SOLKAN – V sredo zgodaj popoldne so policiste obvestili o vandalizmu oziroma razbitju stekel starejše stanovanjske hiše v Solkanu.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da so na dvorišče starejšega stanovanjskega objekta prišli mladostniki in s kamenjem razbili osem stekel objekta.

Z dejanjem so lastnika oškodovali za približno 200 evrov, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Oškodovanec ni podal predloga za pregon kaznivega dejanja, zato bodo policisti o dogodku s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.