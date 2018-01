Mladoletniku zasegli travo

NOVA GORICA – Policisti so v torek dopoldne v Novi Gorici v postopku mladoletniku zasegli zvitek z delci posušene zelene rastline, za katere obstaja utemeljen sum, da gre za konopljo.

Rastlinske delce so policisti poslali v analizo, in če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper mladoletno osebo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, so sporočili iz PU Nova Gorica.