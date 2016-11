Mladoletniku zasegli imitacijo pištole

KRANJ – Kranjski policisti so v torek popoldne v knjižnici po prijavi varnostnika obravnavali mladoletnika, ki je imel pri sebi imitacijo pištole. Pištolo so mu zasegli, proti njemu pa vodijo postopek zaradi suma storitve prekrška zoper javni red in mir, saj zakon prepoveduje nošenje, razkazovanje ali uporabo različnih predmetov, ki ne spadajo v kategorijo orožja po predpisih o orožju, vendar pa se z njimi lahko povzroči vznemirjenje ali ogroženost.

»Običajno gre za nepremišljena dejanja posameznikov, s katerimi že s samim razkazovanjem pri ljudeh povzročijo občutek nevarnosti ali ogroženosti – primer iz Tržiča s konca avgusta letos, ko so policisti zaradi uporabe puške 'airsoft' obravnavali tri domačine, in iz Škofje Loke iz septembra letos, ko sta se mladoletnika na javnem kraju 'igrala' s takšnima puškama.« PU Kranj