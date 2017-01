Mladoletniku so zasegli sumljive delce

IDRIJA – Na silvestrovo so v poznih večernih urah policisti na območju Idrije starejšemu mladoletniku v postopku zasegli PVC-vrečko, v kateri so bili suhi zeleni rastlinski delci. Posumili so, da gre za prepovedano drogo.

Policisti PP Idrija so rastlinske delce zasegli in poslali v analizo. Če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper mladoletnika podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.