Mladoletniku rop spodletel

TRŽIČ – Tržiški kriminalisti so preiskali poskus ropa, ki je bil konec novembra izvršen na »Kovtrnci« v Tržiču in ga je osumljen mladoletni domačin. Ta se je s kolesom pripeljal do oškodovanke, ki je popoldne peš hodila proti Tržiču, in ji s silo z ramen skušal strgati torbico. Med vlečenjem torbice jo je tudi udaril, rop pa mu ni uspel, zato se je s kolesom odpeljal naprej.

O kaznivem dejanju bodo kriminalisti s kazensko ovadbo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Kranj.