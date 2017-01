Mladoletniki so ga napadli z imitacijo pištole

KAMNIK – V soboto zvečer se je zgodil rop gostinskega lokala v Kamniku. Po prvih obvestilih je znano, da sta 16- in 17-letnik vstopila v gostinski lokal, en 16-letnik pa je ostal zunaj pri vratih. 16-letnik je natakarju zagrozil z imitacijo orožja, od njega zahteval denar in ga tudi dobil. Mladoletniki so nato zbežali, pri begu pa so odvrgli imitacijo orožja in denarnico, ki so ju policisti pozneje našli.

Na podlagi opisa so policisti v okolici Kamnika izsledili tri osumljence in jih pridržali. Enega so policisti kmalu izpustili, saj je bilo ugotovljeno, da ni bil udeležen v ropu, druga dva (17- in 16-letnik) pa sta bila spuščena po končanem postopku.

Za tretjega osumljenca je bila nato ugotovljena identiteta. Policisti nadaljujejo preiskavo, so sporočili iz PU Ljubljana.