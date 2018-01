Mladoletniki pili alkohol, ženska kričala

POSTOJNA – Policiste so v ponedeljek zvečer obvestili, da v enem od postojnskih lokalov mladoletniki uživajo alkohol.

Na kraju so najprej ugotovili, da je prijaviteljica kričala in zmerjala osebje v lokalu, zato so ji izdali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.

Ker so v lokalu mladoletnikom res stregli alkoholne pijače, so uvedli še hitri postopek z odločbo za najemnico lokala, poroča PU Koper.