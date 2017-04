Mladoletnike so zasačili

GIBINA, ŠAFARSKO – V ponedeljek ob 7.40 so občani policijo obvestili, da od državne meje proti notranjosti države hodi več neznanih oseb.

Na Gibini in Šafarskem so policisti prijeli devet oseb, državljanov Afganistana in Bangladeša, ki so v zgodnjih jutranjih urah v naselju Gibina na nedovoljen način prestopili državno mejo.

Proti tujcem, ki so vsi mladoletni, so uvedli prekrškovni postopek, zatem pa so jih predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili iz PU Murska Sobota.