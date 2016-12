Mladoletnika zasačili z drogami?

NOVA GORICA – V petek v dopoldanskih urah so policisti v Novi Gorici obravnavali primer s področja prepovedanih drog.

V postopku so imeli starejša mladoletnika, in sicer so enemu od njiju zasegli več delcev posušene zelene rastline, drugemu pa alu folijo, ki je vsebovala grudičasto rumeno snov.

Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, so delce rastline in snov zasegli ter poslali v nadaljnjo analizo. Če bo analiza potrdila, da gre v obeh primerih za prepovedano drogo, bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.