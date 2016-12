KOČEVJE – V petek, 23. decembra, v večernih urah so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o pirotehnični nesreči v okolici Kočevja.

Z zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je mladoletnik našel večjo petardo. Odnesel jo je domov in razstavljal. Pri tem je prišlo do eksplozije, v kateri je bil poleg njega poškodovan še en mladoletnik.