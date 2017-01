Mladoletnika ni ustavil niti stinger, bežal je še peš

TRZIN – V torek okrog 21.15 so PU Ljubljana obvestili o tatvini vozila v Trzinu.

»Policisti so po prejetem obvestilu vozilo izsledili pri krožišču Tomačevo. Vozilo so na predpisan način (modra luč in kratek zvočni signal) večkrat ustavljali, voznik pa na znake policistov ni ustavil, temveč je nevarno vožnjo nadaljeval proti Trzinu, pri tem pa kršil cestno prometne predpise. Policisti so zato uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje vozil (stinger). Ko je voznik prevozil stinger, je peljal še nekaj sto metrov, nato pa poskušal pobegniti peš, kar so mu preprečili policisti,« so nam sporočili.

Opla astro je vozil mladoletnik brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,64 mg/l). Policisti so vozilo zasegli in ga vrnili oškodovancu. Voznika so pridržali po zakonu o pravilih cestnega prometa.