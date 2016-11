Mladoletnika (16) na tatinskem pohodu

IZOLA – Koprski policisti poročajo, da je v torek ob 13.50 16-letnik iz Izole vstopil v trgovino v Luciji in v prisotnosti prodajalke ukradel tri jakne, vredne 525 evrov.

Nato je zbežal iz trgovine, kjer je del ukradenega izročil drugemu 16-letnemu Izolčanu. Skupaj sta zbežala v smeri Marine Portorož, kjer so ju prijeli policisti.

Med postopkom so ugotovili, da sta bila pred tem že v Kopru, kjer sta poskušala ukrasti dve jakni, vendar so jima to preprečili prodajalka in nekaj naključnih kupcev. Takoj za tem sta se odpravila v Portorož, kjer sta vstopila v trgovino iste blagovne znamke kot v Kopru, kjer pa so bili o poskusu tatvine v Kopru že obveščeni, zato ju je prodajalka odslovila.

Oba bodo kazensko ovadili, so sporočili iz PU Koper.