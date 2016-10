Mladoletnik vozil avto brez tablic in zavarovanja

NOVO MESTO – V sredo malo po 11. uri so na Ljubljanski cesti v Novem mestu policisti ustavili mladoletnika, ki je vozil renaulta laguno. Avto je bil neregistiran in nezavarovan, na njem pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Vozilo so zasegli in napisali obdolžilni predlog, so sporočili dolenjski policisti.