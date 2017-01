Mladoletnik policistom pobegnil iz Ljubljane, ujel ga je stinger

LJUBLJANA – Tiskovna predstavnica Nataša Pučko sporoča, da so 18. januarja okoli 22. ure policiste obvestili o vozniku, ki je po Celovški cesti kršil cestnoprometne predpise.

Po prejetem obvestilu so vozilo izsledili na Tržaški cesti, kjer so ga na predpisani način (modra luč in kratek zvočni signal) večkrat poskušali ustaviti. Voznik na znake policistov ni ustavil, temveč je vožnjo, med katero je kršil cestnoprometne predpise, nadaljeval v smeri proti Vrhniki. Policisti so zato uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje vozil (stinger).

V nadaljnjem postopku so ugotovili, da je vozilo citroen xsara vozil mladoletnik brez vozniškega dovoljenja. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,65 mg/l, na vozilu, ki je bilo registrirano, pa ni bilo nameščenih registrskih tablic. Med postopkom so mu zasegli tudi manjšo količino (dva zvitka) prepovedane droge.

Policisti so vozilo zasegli, nadaljujejo pa zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.