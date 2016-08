Mladoletnik nad urbanomat, policija ga je pridržala

LJUBLJANA – Danes ponoči okoli treh so bili policisti PU Ljubljana obveščeni, da neznanca razbijata po urbanomatu. Tja so bili takoj napoteni policisti. Pri pregledu okolice je policist prometne policije Ljubljana Center izsledil in prijel 17-letnega osumljenca. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da je vozil aprilio, ki je bila pred dnevi ukradena v Mostah. V bližini so policisti našli še eno motorno kolo, za katero tudi obstaja sum, da je ukradeno, drugi storilec pa je pobegnil.

17-letnika so policisti pridržali za čas, da se zberejo vsa obvestila. Policisti bodo delo nadaljevali.