Mladoletnik je preprodajal

RADOVLJICA – Radovljiški policisti so v ponedeljek obravnavali mladoletnika, ki je utemeljeno osumljen več kaznivih dejanj. Kot so sporočili iz PU Kranj, je mladoletnik na javnih krajih najmanj osmim osebam, pretežno mladoletnikom, večkrat prodal manjše količine konoplje, še dvema pa je omogočil uživanje te droge.

S preprodajo snovi se je mladoletnik ukvarjal dlje časa (najmanj v obdobju od septembra lani, ko je bila ugotovljena prva preprodaja, do februarja letos, ko so jo policisti zasegli pri uživalcu) in bo kazensko ovaden.