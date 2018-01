Mladoletni barabin prebutal druga dva mladoletnika

IZOLA – V nedeljo popoldne sta na PP Izola prišla mladoletna domačina (stara 13 let). Povedala sta, da sta se dobila v Izoli s tretjim mladoletnikom, in sicer zaradi nakupa mopeda. Ta ju je pričel pretepati in od njiju zahteval denar, ki sta mu ga tudi dala, zatem pa sta pobegnila. Policisti zadevo obravnavajo kot rop, so sporočili iz PU Koper.