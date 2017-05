Mladoleten kolesar se je huje poškodoval

DOMŽALE – V petek ob 18.38 je na kolesarski stezi na Ljubljanski cesti v Domžalah padel mladoletnik s kolesom in se huje poškodoval.

Posredovali so gasilci CZR Domžale, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Reševalci so kolesarja prepeljali v bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.