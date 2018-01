Mladi voznik (20) z avtom v peško

OTOČEC – V ponedeljek okoli 18.30 so policiste obvestili o prometni nesreči na cesti med Otočcem in Kronovim.

Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 20-letni voznik vozil osebni avtomobil po regionalni cesti iz smeri Kronovega proti Otočcu. Pri naselju Lutrško selo je zapeljal prek ločilne črte na levosmerno vozišče in s prednjim delom vozila trčil v 51-letno peško, ki je hodila ob desnem robu vozišča v smeri proti Kronovemu.

Po trčenju je peška padla in obležala, 20-letni voznik pa ji je nudil pomoč in jo odpeljal v bolnišnico.

Peška je med hojo nosila temna oblačila in ni uporabljala odsevnih teles, ki bi zagotavljala boljšo vidnost. Okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, poroča PU Novo mesto.