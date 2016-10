Mladi voznik (20) v jarek

VOLČJI POTOK – Policiste so v soboto okrog 20.30 obvestili o prometni nesreči v Volčjem Potoku.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila peugeot 206 vozil iz smeri Kamnika proti Radomljam. Ko je z vozilom pripeljal v bližino hišne številke Volčji Potok 14, je domnevno zaradi vožnje preblizu desnega roba zapeljal z vozišča, pri tem pa se je vozilo prevrnilo in obstalo v obcestnem jarku na strehi.

V vozilu je bil voznik sam, utrpel je lahke telesne poškodbe. Pred prihodom policistov je kraj nesreče zapustil in poiskal zdravniško pomoč v UBKC Ljubljana.

Za voznika je bil odrejen strokovni pregled. Policisti nadaljujejo preiskavo in bodo ustrezno ukrepali, so sporočili iz PU Ljubljana.