Mladi voznik (20) prehiter in pijan

STARA VAS – V noči na ponedeljek se je zgodila prometna nesreča na cesti med Staro vasjo in Bizeljskim, kjer naj bi osebni avtomobil zapeljal s ceste.

Policisti so ugotovili, da jo je zaradi neprilagojene hitrosti povzročil 20-letni voznik osebnega avtomobila, ki se je pri tem lažje poškodoval. Vozil je tudi pod vplivom alkohola, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,54 miligrama alkohola.

Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.