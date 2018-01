Mladi voznik (18) izsilil prednost in zapeljal na rob betonskega zidu

NOVO MESTO – Policiste so v četrtek nekaj pred 18. uro obvestili o prometni nesreči v ulici Na lazu.

Opravili so ogled in ugotovili, da jo je povzročil 18-letni voznik začetnik, ki je opravil vozniški izpit pred tednom dni. Zaradi izsiljevanja prednosti v križišču je trčil v avtomobil, ki ga je vozil 48-letni voznik. Njegovo vozilo je po trčenju podrlo kovinsko ograjo in padlo na parkirni prostor trgovskega centra, vozilo povzročitelja pa je obstalo na robu betonskega zidu.

Voznik (48) se je v nesreči lažje poškodoval.

Povzročitelju so policisti izdali plačilni nalog, poroča PU Novo mesto.