Mladi, a pijani na dolenjskih cestah

NOVO MESTO – Iz novomeške policijske uprave poročajo o več primerih vožnje brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola.

Črnomaljski policisti so v petek, 21. oktobra, zvečer med nadzorom prometa v Črnomlju ustavili 25-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev napisali obdolžilni predlog.

V noči na 22. oktober so v Črnomlju z uporabo svetlobnih in zvočnih signalov ustavljali voznika osebnega avtomobila. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo. Zapeljali so za njim in ga ustavili pri Lokvah. Med postopkom so ugotovili, da 22-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,50 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznika pridržali

Policisti Policijske postaje Črnomelj so v noči na 23. oktober v Črnomlju ustavili 24-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,63 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in napisali obdolžilni predlog.