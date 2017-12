Mladenič (21) umrl, priprli so Celjana

CELJE – Zaradi preprodaje heroina je preiskovalni sodnik odredil pripor 34-letnemu Celjanu. Osumljen je, da je s prodajo heroina marca letos v Rogaški Slatini povzročil smrt 21-letnika, ki je umrl zaradi predoziranja. Osumljenec je policiji poznan kot uživalec in preprodajalec drog, so danes sporočili iz celjske policijske uprave.

Prejšnji teden so celjski kriminalisti v Levcu ustavili voznika osebnega vozila, v katerem sta bila tudi osumljeni Celjan in njegova 23-letnica partnerica. Ker je obstajal sum prevoza drog, so opravili pregled vozila, med katerim je službeni pes zaznal prisotnost drog.

Kriminalisti so omenjenima in vozniku odvzeli prostost, v nadaljevanju pa opravili še osebne in hišne preiskave. Pri osebni preiskavi 23-letnice so našli heroin, ki je bil namenjen nadaljnji prodaji. Prav tako so zasegli še komunikacijska sredstva in predmete, ki sta jih omenjena uporabljala pri prodaji drog.

Voznik vozila, ki je osumljena le prevažal, je bil po policijskem pridržanju izpuščen na prostost, prav tako tudi 23-letnica.

Policisti so 34-letnemu osumljencu v preteklosti že večkrat zasegli drogo in ga večkrat tudi kazensko ovadili.