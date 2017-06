Mladec v priporu

LJUBLJANA – Pred tednom dni so policisti 20-letniku doma z območja Ljubljane odvzeli prostost zaradi suma posesti in preprodaje prepovedanih drog. Pridobili so odredbo sodišča za hišno preiskavo in pregledali njegovo domovanje, pri tem pa našli in zasegli okrog 380 gramov heroina, nekaj več kot deset gramov kokaina, pet tablet rivotril, zdravila, ki se uporablja za zdravljenje epilepsije, pa še pištolo kalibra 7,62, v kateri je bilo osem nabojev, 23 nabojev enakega kalibra, digitalno tehtnico, denar, več mobilnikov ter listov s telefonskimi številkami. Dvajsetletnika so s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa je zanj odredil pripor.