Mlada razbojnika odšla s telefonom in verižico

LJUBLJANA – V petek malo pred 23. uro so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o roparski tatvini v centru Ljubljane. Mladoletnika sta hodila peš iz smeri Tivolija proti središču mesta. Na Prešernovi cesti sta do njiju pristopila 19-letnik in 16-letnik in od njiju z grožnjami zahtevala gotovino. Ker nista imela gotovine, sta jima vzela telefon in verižico. So ju pa policisti v središču mesta kmalu prijeli.