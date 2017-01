Misterij v Žalcu: ne vedo, kaj je bilo v zraku

ŽALEC – Po nočni drami v Žalcu, ko so zaradi neznane snovi v zraku evakuirali stanovalce v naselju Zabukovica in v bolnišnico odpeljali šestnajst oseb, so iz PU Celje sporočili, da so šestnajsterico takoj odpustili domov.

Na Policijski upravi Celje so za STA pojasnili, da so jih iz bolnišnice takoj odpustili domov in da nihče bil nihče poškodovan. Danes bodo preverili, kaj je bil vzrok za dražeč vonj po žveplu, ki se je razširil po objektih.

Stanovalci so gasilce na pomoč poklicali ob 22.35, ko so zaznali neobičajen vonj. Posredovali so gasilci PGD Zabukovica, Liboje, Griže, Vrbje in Gotovlje, ki so opravili ogled, a kaj je bilo v zraku, niso mogli ugotoviti. Zaradi vdihavanja neznane snovi so devet gasilcev in sedem občanov odpeljali v celjsko bolnišnico.