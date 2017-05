Mirzan Jakupi: Kdo bo živel, je odločala Sanda

KRANJ – S polno paro se nadaljuje sojenje Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju, obtoženima za smrt še ne triletne deklice Arine Kardašević julija lani. Tokratna obravnava je ponudila pričanje babice Sabihe Alibabić, ki ob vstopu v sodno dvorano niti s kotičkom očesa ni pogledala svoje hčere. Mirno je stopila na prostor za priče in pojasnila, da bo pričala, čeprav ji zaradi sorodstvene povezave z obtoženo ne bi bilo treba: »Vendar se bom v izpovedi omejila samo na dejstva, ki se tičejo Arine, na druga vprašanja ne bom odgovarjala,« je bila odločna babica in nadaljevala, da jo je pred novoletnimi prazniki decembra 2015 poklicala hči in ji povedala, da gre stran od Senada Kardaševića k novemu partnerju ter da bo s seboj odpeljala najmlajši od štirih hčera: »Po treh dnevih je k meni prišel Senad in me prosil, naj jo prepričam, da se vrne. Jaz Jakupija nisem poznala. Klicala sem Sando in ji rekla, naj se vrne. Ni me poslušala.« Babica Sabiha je nato povedal, da je šla do stanovanja, v katerem so bili njena hči, dve vnukinji in novi partner. »V stanovanju ni bilo ničesar. Spali so na tleh. Hladilnik je bil prazen.«

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.