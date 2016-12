Miran je odložil kitaro in čez nekaj dni umrl

SEŽANA – Sežansko pokopališče. Ura je odbila tri popoldne. Gianni Rijavec je igral na klavir. Ogenj ljubezni. Bilo je spokojno... in žalno. »Zdaj gori, naj gori, prižgala ogenj si, zate in zame, naj nihče ga ne pogasi,« je zapel.



Četudi bi bil slehernik, smo v tistem premišljevali, pripravljen na najhujše, bi ga dokončno slovo nekoga, ki ga tako ceniš in ga pravzaprav moraš imeti rad, zanesljivo spodrezalo, šokiralo in ujelo v deroči potok spominov. Ta pot teče samo zanj. Za Mirana Fakina.



Septembra jih je dopolnil šele 50, vendar nekateri, kakršen je bil tudi ta izjemni glasbenik – »le zakaj bi ovinkarili, bil je resnični virtuoz«, so drug za drugim prikimavali njegovi stanovski sopotniki, prijatelji in kolegi –, živijo intenzivneje, mestoma hitreje, življenje zajemajo z največjo žlico in še zdaleč ne z desertno žličko, takšnim, kot je bil tudi Miran Fakin, se življenjsko poslanstvo izpolni in uresniči, še preden se ga povprečneži sploh zavedo.



Genij, ki je puščal sledi



»Sploh ne pridem k sebi, že tri dni sem v k...« je na družabnem omrežju Fakinovo prehitro smrt objokoval iskreno, denimo, tudi Leon Strnad. Ter nadaljeval v podobnem ritmu: »Verjetno se le malokdo zaveda, za koliko dobrih in pozitivnih stvari je bil kriv?! Tudi za to, da sva midva (Mia) delala skupaj v bendu, ali pa Erik, da je šel igrat k Avia bendu, meni je zrihtal, da sem snemal kitare za kup slovenskih bendov in da sem igral z najboljšimi glasbeniki tu na Slovenskem. Tako kot mi je Mark Knopfler svetovni idol, mi je bil Miran, ko sva bila oba še v OŠ, tako domač, 'na dohvat ruke', kot glasbenik in kot kitarist! Pa tudi pozneje, ko sva se dogovarjala, da narediva Dire Straits cover band, ah, res je bil skromen, hotel je namreč igrati le ritem kitaro, češ da meni bolj ležijo straitsi, toda vedno, ko sva jih skupaj preigravala, sem imel takšno tremo in velikansko spoštovanje, ker je imel na kitari tako 'ubitačan feeling', da sem ga lahko – le še občudoval.« Njegovo telefonsko, je še zapisal, si je spravil. Za vse večne čase. Saj veste, genije oziroma tiste, ki puščajo za seboj pečate, človeštvo vselej potrebuje.

