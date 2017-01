Mimoidoči so ga rešili iz vozila, voznik pa po nesreči pobegnil

ILIRSKA BISTRICA – V soboto ob 14.00 se je na cesti v Jablanici, v občini Ilirska Bistrica, prevrnilo osebno vozilo je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica, ki so prometno in požarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, obrnili vozilo na kolesa in očistili cestišče. Voznika so iz vozila rešili mimoidoči, po reševanju pa je pobegnil s kraja nesreče.