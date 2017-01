POSTOJNA – V soboto ob 19.17 je na Titovi cesti gorelo osebno vozilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Postojna, ki so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo umaknili na rob cestišča ter opravili preventivni pregled.

Do prihoda gasilcev je ogenj pogasil mimoidoči.