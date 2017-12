Milko Novič je umoril direktorja Kemijskega inštituta

Kriminalisti so na kraju zločina odkrili le en tulec – nikoli pa niso našli strelnega orožja in še enega tulca. FOTO: Tomi Lombar

LJUBLJANA – »To je sramota, poglejte me v oči, sodnica, to je sramota!« se ena od podpornic Milka Noviča ni mogla zadržati, potem ko je sodnica poročevalka Stanka Živič na kratko obrazložila odločitev tričlanskega senata višjih sodnikov, ki je zavrnil pritožbo obrambe in potrdil sodbo prve stopnje. Kot je znano, je bil Novič zaradi umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika aprila letos obsojen na 25 let zapora. Novič je sodbo sprejel tiho in s krčevito stisnjenimi dlanmi, malo manj tihi pa so bili njegovi podporniki, ki so znova napadali tako sodstvo kot medije.

Naj spomnimo, da je okrožna sodnica Špela Koleta presodila, da je bil prav Novič tisti, ki je 16. decembra 2014 na ljubljanskem Viču pred lokalom Via Bona z dvema streloma v glavo pokončal Jamnika. Tja naj bi se pripeljal s kolesom, dejanje pa storil iz brezobzirnega maščevanja, ker je Jamnik leta 2009 podpisal njegovo odpoved. Policija je sicer na kraju zločina odkrila samo en tulec, pištole oziroma strelnega orožja pa ni nikoli našla.

Sodba ni temeljila na indicih

»Pritožba je neutemeljena, potrdi se sodba prve stopnje, obtoženemu se podaljša pripor,« se je glasil kratek izrek. Postopek je bil dolgotrajen in mučen tako za obtoženega Noviča kot za družino pokojnega Jamnika, je povedala sodnica in poudarila, da je obramba večkrat povedala, da naj bi sodba temeljila na indicih, ne dokazih, »a ne gre za indice, sodišče je namreč upoštevalo to, kar je naredil, in ne tistega, česar ni«.

