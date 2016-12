Milijon raje v žep kot davčni upravi

KRŠKO – »Oče Jože Jeršič je v bolnišnici in ga ne bo na sodišče, sin Andrej pa je resno bolan, zato ga tudi ne bo,« je nedavno na sodišču povedal njun zagovornik in napovedal, da bo kot dokaz dostavil zdravniško dokumentacijo, predlagal pa je tudi izvedenca, ki naj bi presodil, ali je obtoženi sposoben pričati. Sodni vročevalec, ki je poskušal vročiti pošto, je povedal, da je bil obtoženi doma, a ni hotel sprejeti sodnega pisanja in je povedal, da ne bo šel na sodišče, ker je bolan. Nedavno naj bi Jeršič starejši umrl, mlajši pa naj bi bil ob vnovičnem vabljenju na sodišče v Nemčiji na zdravljenju.



Je pa že ob prvem pozivu, vabilo je pošiljalo krško sodišče, kamor je bila zadeva prerazporejena iz Ljubljane, prišel Primož Bradeško. Očitajo mu, da je skupaj s sostorilcema Jeršičevima utajil davke. In to ne kakšen nepomemben drobiž, ampak gre za skoraj poldrugi milijon evrov. Bradeškovo podjetje, ki je uvažalo in prodajalo avtomobile in je bilo davčni zavezanec, bi moralo davčni upravi predložiti račune, a jih ni oziroma je plačalo skoraj 900.000 evrov davka premalo. V drugem primeru pa je družba plačala 345.000 evrov manj davka na dodano vrednost, kot bi morala. Družba, katere direktor je bil Bradeško, je bila tudi zavezanec za plačilo davka na motorna vozila, a davčni sploh ni predložila obrazca in si je tako protipravno pridobila 145.000 evrov koristi. Skupaj naj bi Bradeško s soobtoženima oškodoval državo za 1,333.000 evrov.



Bradeško krivde ne priznava. Njegov zagovornik pa predlaga, naj sodišče zasliši lastnika objekta, ki ga je imela omenjena družba v času storitve kaznivih dejanj, pred desetimi leti torej, v najemu, ki bo povedal, kdo je plačeval najemnino prostorov. Zagovornik bi zaslišal tudi davčnega inšpektorja, ki bi lahko povedal, kdo je v resnici podpisoval račune podjetja in kdo je bil odgovoren za nastalo situacijo. Sprašuje se tudi, kakšno vlogo je imel obtoženi 38-letni trgovec Bradeško in kakšno D. K. iz Ljubljane. Zadnji naj bi imel v enem od kazenskih postopkov zoper Andreja Jeršiča enako vlogo kot zdaj Bradeško.



Bradeško in Andrej Jeršič sta bila doslej že obsojena zaradi davčnih utaj. Posavci se spominjajo Jeršičeve kampanje za pijačo panache, ki jo je uvažal iz Francije in utajeval davke, še bolj odmevni pa so bili uvozi rabljenih vozil in plovil, pri čemer je združba, v kateri sta bila omenjena dva, utajevala davke in bila obsojena na zaporne in denarne kazni. Andrej Jeršič je bil bolj stric iz ozadja, ki pa je prišel v ospredje v zadevi Rok Snežić in Nenad Đukić, kjer je nastopil kot priča, a se je kmalu izkazalo, da je prav on tista neugotovljena oseba, ki jo je omenjala obtožnica.



Jeršič naj bi leta 2008 v luksuzni stanovanjski stavbi na Floridi, katere naložbenik je bil novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump, v stolpu kupil stanovanje za dobra dva milijona dolarjev, nato ga je tri leta pozneje prodal po nekoliko nižji ceni.