Metka naročila umor zeta in njegovega očeta?

PTUJ – Policisti so 17. decembra okoli 19. ure prejeli prijavo 54-letnika s Ptuja, povezano s kaznivim dejanjem napeljevanja k umoru. Andrej Kozel je policistom naznanil, da ga je od 15. novembra do 15. decembra 53-letna znanka Metka Peklar iz Placerovcev pri Gorišnici vsaj dvakrat poskušala napeljati k temu, da bi iz maščevanja pospravil dva moška, ki z njo nista v sorodu. Kozel naj bi takšno napeljevanje zavrnil in dejanje naznanil policiji. »Kriminalistična preiskava še vedno poteka,« pa nam je sporočil tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl.

Za Slovenske novice je ekskluzivno spregovorila osumljenka domnevnega napeljevanja. Kot nam je povedala, so ji kriminalisti PU Maribor omogočili zaslišanje na PP Gorišnica. Metka je odločno zanikala kakršno koli vpletenost v očitano kaznivo dejanje in zatrdila, da se ji Andrej Kozel, šlo naj bi za prijatelja oziroma soseda njene znanke in prijateljice, želi maščevati. »Že pred leti mi je naslonil nož na vrat in me nameraval zaklati. Ker sem to prijavila policiji, se mi zdaj na takšen način želi maščevati. Tako sem povedala tudi kriminalistom, saj je to edina resnica,« nam je povedala Peklarjeva, ni pa zanikala, da pozna očeta in sina, Mitjo in Vladimirja Filipiča, iz Prlekije, natančneje Borecev pri Križevcih, in da z njima še zdaleč ni v dobrih odnosih, a kot trdi, to ne pomeni, da bi ju dala kar umoriti.

