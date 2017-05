Mesec dni po nesreči umrl

MARIBOR – Skoraj mesec dni se je v mariborskem kliničnem centru za življenje boril v hudi prometni nesreči ranjen Madžar, a je bitko v četrtek žal izgubil, so sporočili s Policijske uprave Maribor.



Nesreča se je zgodila 29. aprila, nekaj minut pred četrto jutranjo uro na štajerski avtocesti pri naselju Devina. Petindvajsetletni Madžar je vozil kombi od Ljubljane proti Mariboru, a je zapeljal preveč v desno in s sedmimi potniki zapeljal s ceste, kjer se je prevrnil. Na kraj nesreče so odhiteli gasilci PGD Slovenska Bistrica in poklicni gasilci iz Maribora, ki so kraj nesreče zavarovali ter hudo ranjene udeležence oskrbovali do prihoda reševalcev. Ti so nato šest ranjenih Madžarov odpeljali na zdravljenje, trije so utrpeli hude telesne poškodbe, eden je bil celo v smrtni nevarnosti, trije so bili lažje ranjeni, eden pa je odnesel celo kožo. V četrtek so nato mariborski prometni policisti poklicali v mariborski klinični center, da bi preverili, kako je s poškodbami udeležencev nesreče, in izvedeli tragično novico, da je 22-letnik, s katerim je bilo najhuje, za posledicami poškodb umrl.



Voznika, ki je nesrečo povzročil, so policisti že ovadili, ovadbo pa bodo zdaj, ko so izvedeli za smrt potnika, dopolnili. Kot je še sporočil Miran Šadl, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor, se je na cestah na njihovem območju zgodilo že devet prometnih nesreč s smrtnim izidom, v njih pa je umrlo deset ljudi. V istem obdobju lanskega leta so obravnavali enako število prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, le da je v njih umrl en udeleženec manj kot letos.