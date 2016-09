Megla in hitrost: voznika je ukleščilo

ŠKOFLJICA – Zgodaj zjutraj je nesreča zaprla cesto Škofljica–Ig. Tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Nataša Pučko nam je povedala, da se je v nesreči poškodoval en udeleženec. V jutranji megli, ki je povzročila slabo vidljivost, in ob domnevno neprilagojeni hitrosti iz smeri Škofljice je voznika volva v levem ovinku začelo zanašati, zato je trčil v betonski prepust. Od tam ga je odbilo na nasprotni vozni pas, kjer je obstal.

V tistem trenutku je iz smeri Iga pripeljal drugi voznik osebnega avtomobila in oplazil prvega. Voznika prvega avtomobila so prepeljali v bolnišnico, stopnja njegovih poškodb še ni znana, ni pa v smrtni nevarnosti.

Ostal ukleščen

Kot je poročala uprava za zaščito in reševanje, se je osebno vozilo prevrnilo na streho in nato nazaj na kolesa, voznik pa je v njem ostal ukleščen. Poleg reševalcev NMP so posredovali tudi gasilci GB Ljubljana, kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulator in s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo. Razlite motorne tekočine so posuli z vpojnimi sredstvi.