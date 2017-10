Medtem ko so spali, je vstopil v njihovo hišo

CELJE – V četrtek nekaj pred polnočjo so bili policisti obveščeni o drzni tatvini v Celju na Cesti na Lahovno. Neznanec je med tem, ko so bili lastniki doma, vstopil v hišo in ukradel več zlatnine ter denarnico z bančnimi karticami, dokumenti in gotovino, so zapisali v poročilu PU Celje.