Medtem ko so jedli, je nekdo ukradel torbico

LOM – V sredo okrog 16.20 so PU Ljubljana obvestili o drzni tatvini iz vozila na počivališču Lom.

Policisti so ugotovili, da sta dva neznanca izkoristila nepazljivost tujcev v tranzitu, ki so jedli ob vozilu, in jim iz notranjosti odtujila torbico z vsebino. Policisti nadaljujejo preiskavo, so sporočili iz PU Ljubljana.