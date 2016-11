Med železnimi elementi policisti našli tri Afganistance

OBREŽJE – V noči na torek je nekaj pred 4. uro na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Makedonije, so sporočili pri PU Novo mesto.

Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega prostora, v katerem so med železnimi elementi našli skrite tri državljane Afganistana.