Med vzpenjanjem na traktor se je zgodila nesreča

VRHNIKA – V ponedeljek malo po 10. uri se je v gozdu na Vrhniki poškodovala oseba pri vzpenjanju na traktor, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci NMP Vrhnika in gasilci PGD Stara Vrhnika so osebo oskrbeli in prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Ljubljana so jo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.