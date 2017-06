Med Vrhniko in Logatcem trčila avto in motorist

VRHNIKA – V petek ob 15.22 sta na cesti Vrhnika–Logatec, občina Vrhnika, trčili motorno in osebno vozilo.

Posredovali so gasilci PGD Stara Vrhnika, ki so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj trčenja, odklopili akumulatorja ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe v reševalno vozilo.

Motorist se je lažje poškodoval, je poročala uprava za zaščito in reševanje.