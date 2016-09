Med vožnjo doživel napad

LUKOVICA – Ob 15.03 je voznik traktorja na regionalni cesti Želodnik–Trojane, v naselju Blagovica, med vožnjo doživel epileptični napad in zapeljal s ceste. Gasilci PGD Blagovica, ki so naleteli na dogodek, so zavarovali kraj dogodka in moškega oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Domžale, poroča uprava za zaščito in reševanje.