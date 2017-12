Med spanjem so jim odnesli nakit

GROSUPLJE – O drzni tatvini v Grosupljem so bili policisti obveščeni 28. 12. malo pred 11. uro.

Ugotovljeno je bilo, da so za zdaj še neznani storilci v času med 21. in 24. 12. iz odklenjene hiše, medtem ko so oškodovanci spali, odtujili gotovino in nakit. Lastnika so oškodovali za nekaj tisoč evrov.