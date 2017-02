Med rutinsko kontrolo našli ukraden les

BLED – Blejski policisti so sredi junija lani v rutinski kontroli prometa na območju Jelovice obravnavali dva voznika, ki sta s tovornimi vozili prevažala okoli 50 m3 lesa, za katerega nista imela ustrezne dokumentacije, zato je obstajal sum, da je bil les odtujen.

Iz PU Kranj so sporočili, da so ta sum kriminalisti potrdili in ugotovili še pet enakih primerov tatvin na območju Žirov in Jelovice. Skupno je bilo iz gozdov odtujeno in odpeljano okoli 250 m3 lesa.

Kaznivih dejanj je osumljen Gorenjec, ki je organiziral te tatvine in prevoz lesa ter nadaljnjo prodajo, v še treh primerih pa pri odkupu večjih količin lesa ni poravnal svojih obveznosti do lastnikov in jih je ogoljufal. S kaznivimi dejanji si je pridobil okoli 20.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Obstaja verjetnost, da je bilo tatvin še več, zato gorenjski kriminalisti delo nadaljujejo.