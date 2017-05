Med reševanjem padalca iz helikopterja opazili še enega

REŠILI SO GA

TOLMIN – V ponedeljek sta se na Tolminskem zgodili nesreči, v katerih sta bila udeležena jadralna padalca.

Prva se je zgodila ob 14.52 na pobočju Mrzlega vrha nad planino Lapač. Nemški jadralec (55) je ob 14. uri vzletel z vzletišča Kobala in iz severne smeri priletel mimo zahodnega pobočja, kjer ga je na približno 1200 metrih višine zajel močan sunek vetra. Padalcu je zaprlo padalo, zaradi česar je z višine približno desetih metrov padel na tla.

Pri tem je utrpel hude poškodbe. Nujno medicinsko pomoč so mu nudili gorski reševalci, nato pa so ga okoli 16. ure z vojaškim helikopterjem prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

O nesreči je bil obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo podali poročilo na pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Med reševanjem nemškega jadralnega padalca pa je okoli 17. ure posadka vojaškega helikopterja, v katerem je bil tudi policist posebne policijske enote, v neposredni bližini Mrzlega vrha na tleh opazila še enega onemoglega jadralnega padalca. Ugotovili so, da je 44-letni Poljak na tem območju zasilno pristal in se zakotalil po strmem pobočju, pri čemer se je poškodoval.

Na pomoč so mu priskočili člani GRS Tolmin, ki so močno dehidriranega padalca oskrbeli in ga prepeljali v dolino.