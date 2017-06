Med preiskavo napadel policista

ŽALEC – Policisti Policijske postaje Žalec so prejeli odredbo sodišča, saj so sumili, da se 40-letnik z območja Celja ukvarja z nelegalnimi posli, povezanimi s prepovedanimi drogami. Pred dnevi so nato potrkali na njegova vrata, a moški nad njihovim obiskom ni bil niti malo navdušen. Ko so ga hoteli prijeti, se je 40-letnik uprl, napadel je policista in ga lažje ranil, nato je poskušal še pobegniti. Policisti so ga obvladali, med hišno preiskavo pa so našli in zasegli 174 sadik prepovedane droge konoplje. Moški je konopljo gojil skupaj z 21-letnim pajdašem, posebej za to sta priredila prostore v stanovanjski hiši in vrtnih lopah. Policisti so med preiskavo zasegli še več pripomočkov za gojenje konoplje. Tokratni obisk policistov pri 40-letniku pa ni bil prvi. Že lanskega decembra so prostore njegove hiše premetali celjski policisti, ki so takrat zasegli 119 sadik konoplje in moškega kazensko ovadili.



Morda se bo spametoval po tokratnih ovadbah zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi ter zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Štiridesetletnika so policisti privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa ga je poslal v sodno pridržanje.