Med paletami odkrili ljudi

STAROD – Na mednarodni mejni prehod Starod se je 24. novembra z namenom vstopa v Slovenijo kot voznik tovornega vozila za prevoz lesnih izdelkov pripeljal državljan Hrvaške. Na tovornem vozilu je imel naložene palete z lesom, ki jih je prevažal v Italijo.

Pri temeljiti mejni kontroli (skupaj s hrvaškimi mejnimi organi) je bilo ugotovljeno, da se na paletah skriva osem državljanov Alžirije, ki so se poskušali izmakniti mejni kontroli. Osebe so v postopek obravnave prevzeli hrvaški mejni organi, so sporočili iz PU Koper.