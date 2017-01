Med nevarnim prehitevanjem izgubil nadzor

BRNIK – Na brniški cesti je v torek zgodaj zjutraj voznik osebnega avtomobila med nevarnim prehitevanjem drugega avtomobila izgubil nadzor nad vozilom in s ceste zapeljal na travnik.

Še dve prijavi o nevarnih prehitevanjih pa so obravnavali policisti v Škofji Loki.

»Da bi se izognili nesrečam in ogrožanju, tako početje odsvetujemo, saj so ceste lahko spolzke, vozna površina je hladna in ne nudi takega oprijema kot podlaga v toplejših mesecih, manevri, ki so povezani s hitrostjo, pa so zato zelo nevarni. Brezglavo prehitevanje je bilo že večkrat vzrok tudi za hujše nesreče. Lani se jih je zaradi tega na gorenjskih cestah zgodilo okoli 40,« so zapisali v poročilu PU Kranj.