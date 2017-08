Med nadzorom prometa naleteli na pijanega in zadetega

MARIBOR – V sredo so imeli policisti veliko dela. Nekateri vozniki so, preden so zajahali jeklenega konjička ali sedli za volan, zaužili prepovedane substance ali pa pregloboko pogledali v kozarec.

Prvega so obravnavali okrog 13.30 in zasegli kolo z motorjem. Kot so sporočili, je 65-letnik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,35 mg/l).

Brez veljavnega vozniškega dovoljenja je včeraj vozil tudi 34-letnik. Opravil je preizkus alkoholiziranosti, ki je bil negativen, pozitiven pa je bil hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog. Vozniku so odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil.

Okrog 15. ure so policisti PP Ptuj ustavili 28-letnega voznika, ki je vozil v času ukrepa začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.

V sredo zvečer in v četrtek zjutraj pa so policisti PP Slovenska Bistrica obravnavali še dva voznika brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Petim voznikom so vozila zasegli in podali obdolžilne predloge.