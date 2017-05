Med izhodom iz zapora je vlomil v avto

LJUBLJANA – V soboto okoli 9. ure je bil OKC PU Ljubljana obveščen o vlomu v parkirano alfo romeo na Kotnikovi ulici v Ljubljani.

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, so posredovali policisti, ki so ugotovili, da je neznanec postopal po parkirišču in si ogledoval parkirana vozila, nakar je na enem izmed njih razbil steklo in segel v notranjost vozila. Dogodek je opazil tudi policist v svojem prostem času ter prijel 30-letnika iz Trebnjega in ga predal v nadaljnji postopek.

Ugotovljeno je bilo, da je 30-letnik storil vlom v času, ko je bil na prostem izhodu, saj prestaja zaporno kazen na odprtem oddelku. Predan je bil pravosodnim policistom. Odtujil ni ničesar, je pa povzročil za okoli 400 evrov materialne škode.